Федор Смолов: "Не рассчитывали, что "Ростов" оступится в Оренбурге"

Нападающий сборной России Федор Смолов отметил, что отсутствие отдыха после чемпионата России не повлияет на игроков перед Кубком конфедераций-2017. По словам лучшего бомбардира РФПЛ, он ставил себе задачу повторить свой прошлогодний успех, передает из Химок корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ.

– Как самочувствие? Как потренировались?

– Отлично. Хорошо.

– Вы редко бываете в сборной нового созыва. Что изменилось по сравнению с прошлым разом?

– Ничего особо не изменилось. Я работал со Станиславом Саламовичем еще до сборной, с требованиями знаком. В сборную всегда приезжаю с удовольствием. По причине травм в последние разы выходить на поле не получалось.

– Хет-трик в Томске придал эмоций? Вы стали лучшим бомбардиром лиги.

– Не стану лукавить, это придало эмоций. По ходу сезона ставил задачу. Понимал, что повторить и подтвердить прошлогодний успех даже более важно, чем стать в первый раз. Но больше рад, что "Краснодар" смог пробиться в еврокубки. Хотя до игры настроение было не очень приятным, мы не рассчитывали, что "Ростов" оступится в Оренбурге.

– Не тяжело будет в сборной без отдыха после чемпионата?

– Поживем - увидим. Надеюсь, что нет.

– В Австрии бывали на сборах?

– Постоянно летом там бываем. Условия там хорошие, комфортная температура для тренировок, плюс горный воздух. Ничего не отвлекает, сможем сконцентрироваться на подготовке к Кубку конфедераций.

– До чемпионата мира остается год. Испытываете особые чувства из-за этого?

– Пока еще нет. Впереди Кубок конфедераций, к которому мы относимся очень серьезно. Все мысли о предстоящем турнире.

Напомним, что сборная России в данный момент ведет подготовку к Кубку конфедераций-2017. 26 мая у нее начнется сбор в Австрии, после чего команда проведет контрольные матчи против Венгрии (5 июня, Будапешт) и Чили (9 июня, Москва).

Соперниками сборной в групповом турнире Кубка конфедераций-2017 станут Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

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