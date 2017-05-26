Федор Смолов: "Настроение восхитительное"

Нападающий сборной России Федор Смолов перед вылетом на сбор в Австрию для подготовки к Кубку конфедераций-2017 отметил хорошее настроение.

- Настроение восхитительное, - сказал Смолов.

Напомним, что сбор в Австрии начнется 26 мая, после чего команда проведет контрольные матчи против Венгрии (5 июня, Будапешт) и Чили (9 июня, Москва). Ранее стало известно, что позже к команде присоединятся вратари Игорь Акинфеев, Владимир Габулов, а также полузащитник Роман Нойштедтер.

Соперниками сборной в групповом турнире Кубка конфедераций-2017 станут Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань). (Ярослав СУСОВ)

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