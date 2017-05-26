Федор Смолов: "Надеюсь, самый памятный гол сезона я забью на Кубке конфедераций"

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов в интервью "СЭ" отметил, что для него сезон еще не закончен и предстоит выступить на Кубке конфедераций в составе сборной России. Форвард выразил надежду, что лучший момент в этом году будет у него на турнире.

– Три события сезона-2016/17, которые вам бы хотелось поскорее забыть. И три события, которые вы навсегда запомните.

– Про те, которые хотелось забыть, я уже забыл (смеется). А запомню, наверное, прежде всего, голы. Тот, что забил "Тереку" в чемпионате после розыгрыша 11-метрового удара с Павлом Мамаевым. Гол в ворота "Ниццы" на выезде в Лиге Европы – по-моему, он получился по-европейски красивым. И, пожалуй, мяч в товарищеском матче сборной России с Ганой, который принес нашей команде первую победу (1:0) при новом тренере.

Впрочем, сезон для сборной еще не закончен, и очень хочется верить, что самый памятный гол сезона я забью на Кубке конфедераций. (Дмитрий СИМОНОВ)

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