Федор Смолов: "Фернандес может сделать сборную России сильнее, но его позицию способен закрыть Смольников"

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов в интервью "СЭ" отметил, что не владеет информацией о травме защитника сборной России и ЦСКА Мариу Фернандеса. По его словам, закрыть эту позицию на Кубке конфедераций может игрок "Зенита" Игорь Смольников.

– Нужен ли сборной России иностранец, который получает российский паспорт, а потом в решающий момент улетает лечить нос на историческую родину?

– Этот вопрос уместнее адресовать руководству нашей национальной команды. У Мариу точно есть игровые качества, чтобы сделать сборную России сильнее, в том числе на самом высоком уровне. Что касается его травмы, не владею информацией и не мне о ней судить. Думаю, на его позиции вполне достойно может сыграть Игорь Смольников. (Дмитрий СИМОНОВ)

Полное интервью Федора Смолова//

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