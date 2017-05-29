Федор Смолов: "Думаю, с Дзюбой у нас не будет проблем с взаимопониманием"

Нападающий сборной России и "Краснодара" Федор Смолов заявил, что в национальной команде у него больше оборонительных функций, чем в клубе. Также он отметил, что у него не будет проблем с взаимопониманием с форвардом "Зенита" Артемом Дзюбой.

– В сборной у меня больше оборонительных функций, потому что тактика предусматривает двух форвардов, больше игры в обороне, – сказал Смолов в эфире программы "Тотальный разбор". Сборная старается играть в более атакующий футбол. Яркий оборонительный футбол был только у португальцев на чемпионате Европы, где они и стали чемпионами.

Дзюба? Вне поля мы давно знакомы, на поле тоже проблем не будет. На чемпионате Европы играли вместе, но схема тогда была чуть другая. Он хорошо играет ногами, думает, у нас не будет проблем с взаимопониманием.

Сборная России проводит сборы в Австрии в рамках подготовки к Кубку конфедераций. После сбора запланированы контрольные матчи против Венгрии (5 июня, Будапешт) и Чили (9 июня, Москва). Соперниками России в групповом турнире Кубка конфедераций-2017 станут Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

Окончательная заявка на Кубок конфедераций-2017 из 23 футболистов должна быть оформлена не позднее 7 июня. В составе Станислава Черчесова пока 28 футболистов.

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