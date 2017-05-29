Федор Смолов: "Будет ли мне не хватать Мамаева в сборной? Мне не хватало его весь сезон"

Нападающий сборной России и "Краснодара" Федор Смолов заявил, что в этом сезоне ему было тяжелее забивать мячи в чемпионате России. Также футболист отметил, что ему на протяжении чемпионата не хватало одноклубника Павла Мамаева, который пропустил половину игр премьер-лиги из-за травм. Во всех турнирах сезона Смолов провел 31 матч и забил 25 мячей.

– В этом сезоне тяжелее давались голы, чем в прошлом, – сказал Смолов в эфире программы "Тотальный разбор". – Тренеры дают установку плотнее играть со мной, сейчас команды играют в пять защитников, это тяжелее. Какой гол больше запомнился? В ворота ЦСКА. Тяжелый по исполнению. А, и еще розыгрыш с пенальти в матче с "Тереком", давно тренировали с Мамаевым. Кому в голову пришла мысль? Паша предложил, это было на волне того, что он отдал мне много голевых.

Будет ли мне не хватать Мамаева в сборной? Мне не хватало его весь сезон, он много пропустил из-за травм. Паша сыграл не так много матчей, поэтому не набрал оптимальную форму. Не хватало его в клубе, ведь у нас такое взаимопонимание. Я знаю, что он всегда смотрит на меня, ищет меня передачей.

Сборная России проводит сборы в Австрии в рамках подготовки к Кубку конфедераций. После сбора запланированы контрольные матчи против Венгрии (5 июня, Будапешт) и Чили (9 июня, Москва). Соперниками России в групповом турнире Кубка конфедераций-2017 станут Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

Окончательная заявка на Кубок конфедераций-2017 из 23 футболистов должна быть оформлена не позднее 7 июня. В составе Станислава Черчесова пока 28 футболистов.

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