Федор Кудряшов: "Только четыре игрока сборной России могут быть спокойны за место в итоговой заявке на Кубок конфедераций"

Защитник сборной России Федор Кудряшов отметил, что не чувствует себя основным игроком национальной команды. Он также добавил, что в сборной могут быть спокойны за место в итоговой заявке на Кубок конфедераций только капитан Игорь Акинфеев и вице-капитаны Денис Глушаков, Александр Самедов и Федор Смолов.

– Мне трудно ответить на вопрос о своей роли в команде, наверное, это лучше спрашивать у тренерского штаба, – приводит ТАСС слова Кудряшова. - Со своей стороны, я стараюсь делать все от меня зависящее, показывать, что я могу быть полезен команде. Честно говоря, я не чувствую себя основным игроком сборной, ощущаю себя наравне со всеми остальными партнерами по команде. Только капитан и вице-капитаны на данный момент могут чувствовать себя в сборной более или менее спокойно, всем остальным нужно доказывать, что они достойны попасть в окончательный список национальной команды.

Сборная России проводит сборы в Австрии в рамках подготовки к Кубку конфедераций. После сбора запланированы контрольные матчи против Венгрии (5 июня, Будапешт) и Чили (9 июня, Москва). Соперниками России в групповом турнире Кубка конфедераций-2017 станут Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

Окончательная заявка на Кубок конфедераций-2017 из 23 футболистов должна быть оформлена не позднее 7 июня. В составе Станислава Черчесова пока 28 футболистов.

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