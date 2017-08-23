Федор Кудряшов: "От Кубка конфедераций осталось чувство неудовлетворенности"

Защитник "Рубина" и сборной России Федор Кудряшов отметил, что национальная команда ощутила сумасшедшую поддержку болельщиков в каждом городе во время Кубка конфедераций. Он также добавил, что никакого конфликта в сборной с главным тренером Станиславом Черчесовым не было.

Напомним, на КК-2017 сборная России не смогла выйти из группы, обыграв Новую Зеландию (2:0) и проиграв Португалии (0:1) и Мексике (1:2).

– Осталось, скорее, чувство неудовлетворенности, потому что не выполнили то, что задумали со спортивной точки зрения, – приводит ТАСС слова Кудряшова. – В целом ощутил сумасшедшую поддержку болельщиков в каждом городе, в котором побывали, ну а организация просто на высшем уровне, об этом говорили и игроки других команд, и гости. А лично для меня турнир показал сильные и слабые стороны, теперь буду работать над тем, чтобы прибавлять в мастерстве. Не думаю, что третье место в группе – наш уровень. Мы могли рассчитывать на большее и мы хотели выйти из группы. Где-то нам не повезло, где-то мы недоработали как команда, не до конца выполнили установку тренера. Наверное, из-за этого и не удалось.

У нас СМИ много пишут. Никакого конфликта с Черчесовым не было, в сборной царила хорошая, рабочая атмосфера. Я ничего не видел и, думаю, что ничего и не было.

Время покажет, кто еще будет претендовать на роль лидера, сейчас говорить рано, потому что еще целый год до чемпионата мира. Да, наверное, есть игроки, которые могут усилить команду, но это не мое дело, я в этом не разбираюсь, я не тренер и, наверное, никогда им не буду.