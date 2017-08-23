Федор Кудряшов: "Криштиану Роналду - не самый сильный футболист, против которого я играл"

Защитник "Рубина" и сборной России Федор Кудряшов отметил, что нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду – не самый футболист, против которого ему приходилось играть. Он также добавил, что главной задачей национальной команды на чемпионате мира-2018 является выход из группы.

– Не сказал бы, что Роналду самый сильный футболист, против которого я играл, – приводит ТАСС слова Кудряшова. – Я бы хотел отметить всю сборную Португалии, которая действовала очень слаженно и дисциплинированно. В этой сборной очень много индивидуально сильных игроков, и Роналду один из них, хотя, конечно, это человек, который реализует практически каждый свой момент.

Что касается Хавьера Эрнандеса (нападающий сборной Мексики - Прим. "СЭ"), им я впечатлен не был, у нас получилось сыграть против него плотно и не позволить проявить свои лучшие качества. Вообще на турнире понравился португалец Бернарду Силва.

Думаю, первоочередной задачей сборной на чемпионате мира-2018 будет выйти из группы, а дальше – пройти как можно дальше.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 российских городах.