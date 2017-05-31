Федор Кудряшов: "Черчесов - это дисциплина"

Защитник сборной России Федор Кудряшов рассказал, что главный тренер Станислав Черчесов – сторонник дисциплины. Игрок также добавил, что никаких особенных запретов в национальной команде нет.

– Сейчас игроки сборной проводят вместе больше времени, – приводит ТАСС слова Кудряшова. – До нынешнего сбора мы собирались максимум на неделю, а сейчас можем нормально друг с другом сыграться и просто пообщаться. Черчесов – это дисциплина. Все знают требования тренера и понимают, что он сторонник дисциплины. Это не значит, что игроки его боятся, просто все понимают, что нужно выполнять требования тренера.

Никаких особенных запретов в сборной нет, главное – четко соблюдать распорядок дня и соблюдать те требования, которые предъявляются к игрокам. Честно говоря, я не сторонник жестких мер, к примеру, приходить всем игрокам на обед в одно время, уходить, когда последний закончит есть, я столкнулся с этим в "Спартаке" при Валерии Карпине. Такие методы отвлекают от работы, ты постоянно смотришь на часы и думаешь, как бы куда не опоздать, думаю, это не помогает сплочению коллектива, как изначально задумывалось. У нас в этом плане нет никаких проблем, все требования тренерского штаба абсолютно нормальные.

Сборная России проводит сборы в Австрии в рамках подготовки к Кубку конфедераций. После сбора запланированы контрольные матчи против Венгрии (5 июня, Будапешт) и Чили (9 июня, Москва). Соперниками России в групповом турнире Кубка конфедераций-2017 станут Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

Окончательная заявка на Кубок конфедераций-2017 из 23 футболистов должна быть оформлена не позднее 7 июня. В составе Станислава Черчесова пока 28 футболистов.

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