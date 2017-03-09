Фатма Самура: "Тех, кто был обвинен в футбольном хулиганстве, не допустят на стадионы чемпионата мира"

Генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура, побывавшая с визитом в Санкт-Петербурге, где 9 марта празднуют 100 дней до старта Кубка конфедераций, поделилась своим мнением о хулиганах среди футбольных болельщиков и других проблемах, которые могут негативно повлиять на проведение чемпионата мира.

– Как вы относитесь к проблеме футбольных хулиганов в России? Учитывает ли ФИФА опыт событий во Франции летом прошлого года?

– Мы учитываем каждый аспект, который мог бы негативно повлиять на проведение чемпионата мира. Это допинг, безопасность, ксенофобия и так далее. ФИФА контролирует ситуацию. А с тем, что было во Франции... Мы, можно сказать, работаем каждый день с местными властями, администрациями российских городов, чтобы обеспечить максимальный уровень безопасности. Тем, кто были замешаны или обвинены в футбольном хулиганстве, будет запрещено появляться на стадионах. Будем пресекать зачатки того, что могло бы пойти не так. (Сергей ЦИММЕРМАН)