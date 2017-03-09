Фатма Самура: "ФИФА не может выдвигать обвинения сборной России"

Генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура подчеркнула, что организация не может выдвинуть обвинения сборной России в связи с упоминанием некоторых футболистов в докладе независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена. По ее словам, это невозможно, потому что там не указаны конкретные фамилии.

- Как вы прокомментируете доклад Макларена в плане ограничений, касающихся сборной России? Будет ли какое-то наказание со стороны ФИФА? - вопрос Самуре.

- Насколько ФИФА осведомлена, в докладе есть определенный список футболистов, - сказала Самура. - Но мы не можем выдвигать обвинений и применять наказания, потому что официальных списков и наказаний со стороны ВАДА нет. (Сергей ЦИММЕРМАН)