Фанаты, устроившие беспорядки в Марселе, попали в "черный список" МВД

Первый заместитель начальника Управления по обеспечению безопасности крупных международных и массовых спортивных мероприятий МВД России Антон Гусев сообщил, что российские болельщики, участвовавшие в беспорядках во Франции во время чемпионата Европы-2016, попали в "черный список" ведомства.

Ранее сообщалось, что в список МВД попал 191 фанат, которые решением суда не смогут попасть на матчи Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.

- Мы, безусловно, очень плотно взаимодействовали с правоохранительными органами Франции, там находилась наша полицейская делегация. Мы хорошо изучили эти события, но что касается их расследований, это не наша юрисдикция, - приводит ТАСС слова Гусева. - Но могу сказать, что некоторые наши граждане, привлеченные к ответственности французской полицией, есть и в том списке недопущенных решением суда. Мы работаем с ними.

Напомним, что во время Euro-2016 произошли столкновения в Марселе перед матчем между сборными Англии и России, где возникли масштабные уличные беспорядки с участием фанатов обеих команд.

Порядка 200 болельщикам запретили посещать спортивные мероприятия