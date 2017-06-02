Евгений Алдонин: "Травма Дзюбы? Для Смолова это будет дополнительная возможность проявить себя"

Бывший полузащитник сборной России Евгений Алдонин отметил, что национальная команда не станет сильнее после того, как ее покинул получивший повреждение нападающий Артем Дзюба. Он также добавил, что это станет дополнительной возможностью для форварда Федора Смолова проявить себя на Кубке конфедераций.

- Это все-таки не чемпионат мира, а Кубок конфедераций, то есть генеральная репетиция перед мундиалем. Самое главное - это здоровье футболистов, - отметил Алдонин. - Хочется пожелать Артему побыстрее восстановиться и набрать форму. Понятно, что с его уходом наша сборная не станет сильнее. Но если игрок чувствует, что не может помочь команде - какой смысл оставаться? Думаю, он принял верное решение.

- Теперь, по сути, все надежды на Федора Смолова.

- Я считаю, что он давно уже готов к самым серьезным матчам и испытаниям. Для Федора это будет дополнительная возможность проявить себя, хотя, я думаю, он в любом случае играл бы. Вот только на какой позиции? (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Напомним, что подопечные Станислава Черчесова проводят тренировочный сбор в Австрии в преддверии Кубка конфедераций-2017. После австрийского сбора у России запланированы контрольные матчи против Венгрии (5 июня, Будапешт) и Чили (9 июня, Москва). Соперниками сборной в групповом турнире Кубка конфедераций-2017 станут Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

