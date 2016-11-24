Евгений Алдонин: "Соперником россиян на Кубке конфедераций хотелось бы видеть Чили"

Бывший полузащитник сборной России Евгений Алдонин высказал мнение, что на Кубке конфедераций-2017 тренерский штаб национальной команды будет наигрывать состав к чемпионату мира-2018. Жеребьевка Кубка конфедераций состоится в Казани 26 ноября.

– Сегодня состав сборной – в большей степени эксперимент, – сказал Алдонин. – На Кубке конфедераций будут "обкатывать" основной состав и готовить к чемпионату мира– 2018. Необходимо детально рассматривать каждого игрока, так как у нас небольшие ресурсы и на два состава не наберется точно. Глушаков, Акинфеев и Березуцкие уже неоднократно вызывались в национальную команду, думаю, они и на Кубке сыграют.

Вероятно, поиск футболистов для сборной будет продолжаться и в 2017 году, и отчасти – в 2018-м. У молодежи есть хорошая возможность заявить о себе. Как, например, это сделал Панченко.

Что касается соперника на Кубок конфедераций, мне было бы интересно посмотреть на игру нашей сборной с Чили. Это сильная команда. Они помогут футболистам и тренерскому штабу объективно оценить свои силы перед чемпионатом. (Любовь КОНЯЕВА)