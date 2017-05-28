Ерохин – о ситуации с Бердыевым: "Сейчас все мысли связаны только со сборной России"

Полузащитник сборной России Александр Ерохин после тренировки отметил, что ему было не сложно проводить занятие при 30-градусной жаре, передает из Нойштифта спецкор "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. Игрок добавил, что его не отвлекают слухи о возможном уходе Курбана Бердыева из "Ростова".
Сборная России проводит сборы в Австрии в рамках подготовки к Кубку конфедераций, который пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.
– Вы тренировались два часа на почти 30-градусной жаре. Тяжело?
– На самом деле температура комфортная. Поля идеальные, их повлияют. Жара не мешает.
– Все говорят, что цель России – победа в кубке. Но вы лично будете довольны если доберетесь до полуфинала?
– Таких мыслей ни одного футболиста нет. Если думать о том, что на какой-то стадии можно оступиться, лучше вообще не начинать. Все мысли только о максимальном результате.
– Вчера Тарасов сказал, что только недавно узнал о Кубке конфедераций. А вы что думаете о турнире?
– Это серьезный турнир, особенно для нашей команды, ведь он проходит в России.
– Вас не отвлекают слухи об уходе Курбана Бердыева из "Ростова"?
– Сейчас все мысли связаны только со сборной. Ситуация в клубах мало интересует. Ничего не ясно.
После сбора Россия проведет контрольные матчи против Венгрии (5 июня, Будапешт) и Чили (9 июня, Москва). Соперниками сборной в групповом турнире Кубка конфедераций-2017 станут Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).
Окончательная заявка на Кубок конфедераций-2017 из 23 футболистов должна быть оформлена не позднее 7 июня.
akyla70
Да уймитесь уже- журналисты СЭ.Хотя бы игроков Ростова не доставайте.
15:22