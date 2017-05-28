Ерохин – о ситуации с Бердыевым: "Сейчас все мысли связаны только со сборной России"

Полузащитник сборной России Александр Ерохин после тренировки отметил, что ему было не сложно проводить занятие при 30-градусной жаре, передает из Нойштифта спецкор "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. Игрок добавил, что его не отвлекают слухи о возможном уходе Курбана Бердыева из "Ростова".

Сборная России проводит сборы в Австрии в рамках подготовки к Кубку конфедераций, который пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

– Вы тренировались два часа на почти 30-градусной жаре. Тяжело?

– На самом деле температура комфортная. Поля идеальные, их повлияют. Жара не мешает.

– Все говорят, что цель России – победа в кубке. Но вы лично будете довольны если доберетесь до полуфинала?

– Таких мыслей ни одного футболиста нет. Если думать о том, что на какой-то стадии можно оступиться, лучше вообще не начинать. Все мысли только о максимальном результате.

– Вчера Тарасов сказал, что только недавно узнал о Кубке конфедераций. А вы что думаете о турнире?

– Это серьезный турнир, особенно для нашей команды, ведь он проходит в России.

– Вас не отвлекают слухи об уходе Курбана Бердыева из "Ростова"?

– Сейчас все мысли связаны только со сборной. Ситуация в клубах мало интересует. Ничего не ясно.

После сбора Россия проведет контрольные матчи против Венгрии (5 июня, Будапешт) и Чили (9 июня, Москва). Соперниками сборной в групповом турнире Кубка конфедераций-2017 станут Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

Окончательная заявка на Кубок конфедераций-2017 из 23 футболистов должна быть оформлена не позднее 7 июня.

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной России