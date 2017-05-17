Эрнандес, Маркес, Вела и дос Сантос - в расширенном составе сборной Мексики на Кубок конфедераций

Тренерский штаб сборной Мексики огласил расширенный состав команды на Кубок конфедераций-2017. Мексиканцы сыграют в одной группе с Россией, Португалией и Новой Зеландией.

В список вошли 32 игрока: вратари – Хесус Корона ("Крус Асуль"), Гильермо Очоа ("Гранада", Испания), Альфредо Талавера ("Толука"); защитники – Освальдо Аланис ("Гвадалахара"), Нестор Араухо ("Сантос Лагуна"), Рауль Лопес ("Пачука"), Рафаэль Маркес ("Атлас"), Эктор Морено (ПСВ, Голландия), Диего Рейес ("Эспаньол", Испания), Луис Рейес ("Атлас"), Карлос Сальседо ("Фиорентина", Италия); полузащитники – Хонатан дос Сантос ("Вильярреал", Испания), Хесус Дуэньяс ("Тигрес"), Андрес Гуардадо (ПСВ, Голландия), Эрик Гутьеррес ("Пачука"), Элиас Эрнандес ("Леон"), Хорхе Эрнандес ("Пачука"), Эктор Эррера, Мигель Лаюн (оба – "Порту", Португалия), Хесус Молина ("Монтеррей"), Орбелин Пинеда ("Гвадалахара"); нападающие – Хавьер Акиньо ("Тигрес"), Хесус Мануэль Корона ("Порту", Португалия), Юрген Дамм ("Тигрес"), Джовани дос Сантос ("Лос-Анджелес Гэлакси", США), Марко Фабиан ("Айнтрахт", Германия), Хесус Гальярдо ("Пумас"), Хавьер Эрнандес ("Байер", Германия), Рауль Хименес ("Бенфика", Португалия), Ирвин Лосано ("Пачука"), Орибе Перальта ("Америка"), Карлос Вела ("Реал Сосьедад", Испания).