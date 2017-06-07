Энтони Хадсон: "Сборная Новой Зеландии едет в Россию, чтобы чего-то добиться"

Главный тренер сборной Новой Зеландии Энтони Хадсон подтвердил, что состав его команды на Кубок конфедераций-2017 полностью совпадает с предварительным, который был назван 26 мая. В заявку вошли 23 футболиста, за время подготовки и контрольных матчей травм и изменений в составе не было.

– Здорово, что я могу подтвердить участие тех же 23 игроков, что и предварительно называл, – цитирует официальный сайт Футбольной ассоциации Новой Зеландии Хадсона. – Очень доволен тем, как проходит подготовка. Мои ребята показывают себя здорово. Команда в полном составе готова к турниру. Сейчас мы полностью сосредоточены на товарищеском матче с Белоруссией.

Осознаем свою силу и поедем на Кубок конфедераций, чтобы решать свои задачи, не отталкиваясь от соперников, но понимая, что они фавориты. Мы едем в Россию не для участия, а для того, чтобы чего-то добиться.

Соперники сборной России по групповому турниру Кубка конфедераций-2017: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

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