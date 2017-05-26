Энтони Хадсон: "Новая Зеландия хочет сотворить историю на Кубке конфедераций-2017"

Главный тренер сборной Новой Зеландии Энтони Хадсон надеется на успешное выступление своей команды на Кубке конфедераций-2017. Новозеландцы сыграют в одной группе с командами Мексики, Португалии и России.

- Я взволнован и оптимистичен в отношении шансов сборной Новой Зеландии в России, - цитирует nzfootball.co.nz Хадсона. - Чувствую, что мы отправимся на Кубок конфедераций-2017 с сильным составоим. Мы ориентируемся на поставленную задачу, знаем, что нам будут противостоять лучшие команды, но Новая Зеландия - сильная команда, и мы собираемся сосредоточиться на нашей работе. Это будет захватывающий турнир.

У нас есть огромное уважение к предыдущим составам новозеландцев и тому, что было сделано до нас, но текущая команда хочет сотворить историю на Кубке конфедераций-2017. Не собираемся уклоняться от этого, хотим пройти дальше, чем любая новозеландская команда когда-либо. Хотим играть в хороший футбол. Серьезно относимся к тому, что хотим сделать нечто существенное, и мы верим, что так и будет.

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