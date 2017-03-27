Энтони Хадсон: "На Кубке конфедераций Новая Зеландия хочет обыграть кого-нибудь из грандов"

Главный тренер сборной Новой Зеландии Энтони Хадсон отметил, что на Кубке конфедераций команда будет биться за победу. Ей предстоит сыграть в одной группе с Португалией, Мексикой и Россией.

– Нам предстоит решить множество сложных логистических задач, ведь наши игроки разбросаны по всему миру, – цитирует Хадсона официальный сайт ФИФА. – Кроме того, нам нечасто доводится встречаться с сильнейшими командами мира. Все это играет против нас, но здесь же можно углядеть и благоприятный момент. Мы приедем на турнир не для того, чтобы отсиживаться в обороне, пытаясь выйти из боя с минимальными потерями: это совершенно не в нашем духе. Команда, которая приедет в Россию, будет играть смело, активно, мы собираемся биться за победу. Наши игроки невероятно трудолюбивы. Вот эти качества мы и продемонстрируем болельщикам. Мы очень верим в свою команду.

– Чего вы ждете от турнира, в котором будут участвовать ряд лучших футбольных сборных планеты?

​– Мы едем туда не для статистики и не руководствуясь принципом "главное не победа, а участие". Напротив, мы хотим обыграть кого-нибудь из грандов, с которыми нам предстоит встретиться. Готовимся показать свою лучшую игру и преподнести пару сюрпризов. От нас никто ничего не ждет, и это хорошо. Нас вполне устраивает, что на этом турнире нас считают самой слабой командой.