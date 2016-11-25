Елена Исинбаева: "Футбол и легкая атлетика – родственные виды спорта"

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева подчеркнула, что Кубок конфедераций привлечет к России внимание всего мира, передает из Казани спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. Церемония, на которой определится состав групп и расписание матчей турнира, состоится завтра. Ее проведут заместитель генерального секретаря ФИФА по футбольным вопросам Звонимир Бобан и директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит. Им будут помогать пятикратный чемпион России Сергей Семак и сама Исинбаева.
– Я принимала участие в заявке нашей страны в Цюрихе, еще я поклонница футбола, – сказала Исинбаева. – Футбол и легкая атлетика – похожие виды, родственные. Для меня огромная честь и радость быть здесь. Вся Россия окажется в центре внимания мира.
Задай вопрос Баптисте и получи билет на Кубок конфедераций
Репетиция жеребьёвки pic.twitter.com/740OQTmXXT– Дмитрий Симонов (@dmitriy_f1re) 25 ноября 2016 г.
Цукенберг
Да, прыжки с шестом и футбол практически однохуйственно. Тупая чурка.
13:47
scorpio2018
Эх,Елена,лучше бы вы прыгали с шестом! Как не интервью,так куча какого то бреда!
13:43
Slim Taller
Её комментарии по любому поводу напоминают другую,столь же умную,Поклонскую.
12:18
Adro
слишком много исинбаевой
12:00
miker65
Это точно! Оба этих вида спорта у нас прогнили насквозь. Из одного нас даже за тотальное прохиндейство выкинули как паршивых щенков на улицу.
11:58