Елена Исинбаева: "Футбол и легкая атлетика – родственные виды спорта"

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева подчеркнула, что Кубок конфедераций привлечет к России внимание всего мира, передает из Казани спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. Церемония, на которой определится состав групп и расписание матчей турнира, состоится завтра. Ее проведут заместитель генерального секретаря ФИФА по футбольным вопросам Звонимир Бобан и директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит. Им будут помогать пятикратный чемпион России Сергей Семак и сама Исинбаева.

– Я принимала участие в заявке нашей страны в Цюрихе, еще я поклонница футбола, – сказала Исинбаева. – Футбол и легкая атлетика – похожие виды, родственные. Для меня огромная честь и радость быть здесь. Вся Россия окажется в центре внимания мира.

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