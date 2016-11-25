11:34 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Елена Исинбаева: "Футбол и легкая атлетика – родственные виды спорта"

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Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева подчеркнула, что Кубок конфедераций привлечет к России внимание всего мира, передает из Казани спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. Церемония, на которой определится состав групп и расписание матчей турнира, состоится завтра. Ее проведут заместитель генерального секретаря ФИФА по футбольным вопросам Звонимир Бобан и директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит. Им будут помогать пятикратный чемпион России Сергей Семак и сама Исинбаева.

– Я принимала участие в заявке нашей страны в Цюрихе, еще я поклонница футбола, – сказала Исинбаева. – Футбол и легкая атлетика – похожие виды, родственные. Для меня огромная честь и радость быть здесь. Вся Россия окажется в центре внимания мира.

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Материалы сюжета: Кубок конфедераций-2017. Жеребьевка
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КОММЕНТАРИИ (5)
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Цукенберг

Да, прыжки с шестом и футбол практически однохуйственно. Тупая чурка.

13:47

scorpio2018

Эх,Елена,лучше бы вы прыгали с шестом! Как не интервью,так куча какого то бреда!

13:43

Slim Taller

Её комментарии по любому поводу напоминают другую,столь же умную,Поклонскую.

12:18

Adro

слишком много исинбаевой

12:00

miker65

Это точно! Оба этих вида спорта у нас прогнили насквозь. Из одного нас даже за тотальное прохиндейство выкинули как паршивых щенков на улицу.

11:58

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