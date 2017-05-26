Эдуард Безуглов: "Сборная России не боится проведения допинг-контроля"

Врач сборной России Эдуард Безуглов заявил, что команда готова к приезду допинг-контроля ФИФА, передает из Нойштифта спецкор "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. Напомним, что сегодня команда прилетела в Австрию, где провела первую тренировку.

– Ожидаете ли вы внезапного визита допинг-офицеров?

– Перед каждым трудным турниром организатор (сейчас – ФИФА) обязательно проводит допинг-контроль, – сказал Безуглов. – У нас уже был внезапный контроль в Краснодаре. Думаю, что в Австрии, до первого матча Кубка конфедераций будет еще один. Перед прошлогодним чемпионатом Европы брали десять человек. В Краснодаре – всю команду. Мы ждем внезапного контроля, но нам скрывать нечего, мы ничего не боимся. Пусть приезжают – покажем все, что у нас есть.

После сбора в Австрии Россия проведет контрольные матчи против Венгрии (5 июня, Будапешт) и Чили (9 июня, Москва). Соперниками сборной в групповом турнире Кубка конфедераций-2017 станут Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

Окончательная заявка на Кубок конфедераций-2017 из 23 футболистов должна быть оформлена не позднее 7 июня.

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