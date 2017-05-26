Эдуард Безуглов: "Риска, что Дзюба пропустит Кубок конфедераций, нет"

Врач сборной России Эдуард Безуглов заявил, что нападающий Артем Дзюба находится в хорошем состоянии, и нет риска, что он пропустит Кубок конфедераций-2017, передает из Нойштифта спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. Напомним, что форвард сегодня провел первую тренировку с командой, вчера в Химках он тренировался индивидуально.

– Артем хорошо и профессионально относится к здоровью и рекомендациям врачей, – сказал Безуглов. – Его колено в хорошем состоянии. Риска, что Дзюба пропустит Кубок конфедераций, сейчас нет. К тому же турнир в России, а для Дзюбы это важно. Мы находимся в отличных отношениях с врачами "Зенита", делимся информацией, секретов у нас нет. Из клуба с футболистом всегда приходит паспорт, где чётко прописано все, что с футболистом происходило за последнее время. Аналогичный документ из сборной в клуб отправляем и мы.

После сбора в Австрии Россия проведет контрольные матчи против Венгрии (5 июня, Будапешт) и Чили (9 июня, Москва). Соперниками сборной в групповом турнире Кубка конфедераций-2017 станут Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

Окончательная заявка на Кубок конфедераций-2017 из 23 футболистов должна быть оформлена не позднее 7 июня.

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной России