Эдуард Безуглов: "Фернандес? Тренер ставит во главу угла здоровье футболистов"

Врач сборной России Эдуард Безуглов заявил, что защитник ЦСКА Мариу Фернандес мог испытывать проблемы во время тренировочного сбора национальной команды России, передает из Нойштифта спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. Напомним, что сегодня сборная прилетела в Австрию, где проведет тренировочный сбор в преддверии Кубка конфедераций-2017.

– По информации из клуба, травма Фернандеса ограничивает его функциональные возможности, именно поэтому он здесь не находится, – сказал Безуглов. – Приоритеты? По этому поводу надо обратиться к Мариу и клубу. Говорить о том, что точно не знаешь, сложно. У нас были основания сказать тренерскому штабу, что функционально футболист будет испытывать проблемы. Тренер ставит во главу угла здоровье футболистов, и потому решил, что сборной перед Кубком конфедераций Фернандес пропустит.

Напомним, после сбора в Австрии Россия проведет контрольные матчи против Венгрии (5 июня, Будапешт) и Чили (9 июня, Москва). Соперниками сборной в групповом турнире Кубка конфедераций-2017 станут Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

Окончательная заявка на Кубок конфедераций-2017 из 23 футболистов должна быть оформлена не позднее 7 июня.

Позиция медиков сборной Фернандесу: травма ограничивала функционал игрока, а вопросы по приоритетам - к ЦСКА. pic.twitter.com/j5ZeuxnJO2 – Дмитрий Зеленов (@ZelenovZ) 26 мая 2017 г.

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