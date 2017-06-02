Дзюба отсутствует на тренировке сборной России, Комбаров и Ерохин работают в тренажерном зале

В пятницу сборная России начала очередную тренировку на сборе в Австрии, передает из Нойштифта спецкор "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. На занятие не приехал форвард Артем Дзюба, который остался для проведения индивидуальной тренировки и восстановительных мероприятий. Защитник Дмитрий Комбаров и полузащитник Александр Ерохин в начале занятия отправились в тренажерный зал.

Подопечные Станислава Черчесова проводят тренировочный сбор в Австрии в преддверии Кубка конфедераций-2017. После австрийского сбора у России запланированы контрольные матчи против Венгрии (5 июня, Будапешт) и Чили (9 июня, Москва). Соперниками сборной в групповом турнире Кубка конфедераций-2017 станут Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

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