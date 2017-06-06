Джикия тренируется в общей группе сборной России

Сборная России начала тренировку на стадионе "Торпедо" на Восточной улице, передает корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. В занятиях принимают участие все игроки, кроме получившего травму в товарищеском матче с Венгрией (3:0) Романа Зобнина. Также на тренировку приехал глава РФС Виталий Мутко.

Напомним, что 9 июня россияне в рамках подготовки к Кубку конфедераций проведут товарищеский матч со сборной Чили. Встреча начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.

Соперники сборной России по групповому турниру Кубка конфедераций-2017: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

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