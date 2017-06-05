Джикия дебютирует в сборной России в матче с Венгрией

Стал известен состав сборной России на товарищеский матч с Венгрией. В обороне с первых минут появится Георгий Джикия из "Спартака". Для него это первая игра за национальную команду.

Полностью "старт" сборной России выглядит следующим образом: Акинфеев - Васин, Кудряшов, Джикия - Самедов, Зобнин, Глушаков, Головин, Жирков - Смолов, Бухаров.

В запасе остались: Гильерме, Габулов, Кутепов, Шишкин, Камболов, Ерохин, Смольников, Миранчук, Тарасов, Газинский, Канунников, Полоз.

В заявку не попали: Нойштедтер, Беленов, Семенов, Комбаров.

Матч Венгрия - Россия начнется в 21.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.