15:11 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Джанни Инфантино: "Вы же знаете, в футбол играют 22 человека, а выигрывают немцы"

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Президент ФИФА Джанни Инфантино в преддверии жеребьевки Кубка конфедераций-2017 выразил сомнение, что сборная Германии выступит на предстоящем турнире не основным составом, передает из Казани спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. Ранее сообщалось, что Йоахим Лев может включить в команду много молодых игроков.

– Если кто-то верит, что Германия отнесется несерьезно к чему-то, что касается футбола, вы ошибаетесь, - сказал Инфантино. - Вы же знаете, что такое футбол. Это игра, в которой на поле выходят 22 человека, а побеждают немцы. Германия отнесется серьезно к турниру.

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Материалы сюжета: Кубок конфедераций-2017. Жеребьевка
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