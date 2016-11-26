Джанни Инфантино: "Вы же знаете, в футбол играют 22 человека, а выигрывают немцы"

Президент ФИФА Джанни Инфантино в преддверии жеребьевки Кубка конфедераций-2017 выразил сомнение, что сборная Германии выступит на предстоящем турнире не основным составом, передает из Казани спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. Ранее сообщалось, что Йоахим Лев может включить в команду много молодых игроков.

– Если кто-то верит, что Германия отнесется несерьезно к чему-то, что касается футбола, вы ошибаетесь, - сказал Инфантино. - Вы же знаете, что такое футбол. Это игра, в которой на поле выходят 22 человека, а побеждают немцы. Германия отнесется серьезно к турниру.