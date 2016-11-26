Джанни Инфантино: "Уверен, что стадион в Петербурге будет сдан в срок"

Президент ФИФА Джанни Инфантино в преддверии жеребьевки Кубка конфедераций-2017 выразил уверенность, что стадион в Санкт-Петербурге будет готов к предстоящему турниру. Также он поблагодарил Президента России Владимира Путина, правительство, РФС и оргкомитет "Россия-2018", передает из Казани спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.

– Я счастлив быть здесь в Татарстане, – сказал Инфантино. – Вижу, какую огромную работу проделала страна. Спасибо Президенту России Владимиру Путину, правительству, РФС, оргкомитету и его представительствам в городах за невероятную поддержку, которую они нам оказывают в нашей работе. Мы внимательно следим за тем, как идет строительство. Уверен, что стадион в Петербурге будет сдан в срок.