15:19 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Джанни Инфантино: "Россия - гостеприимная и теплая страна"

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Президент ФИФА Джанни Инфантино в преддверии жеребьевки Кубка конфедераций-2017 заявил, что его организация приложит максимум усилий для развития футбола в России. Он выразил уверенность, что чемпионат мира-2018 в России пройдет на высшем уровне, передает из Казани спецкор "СЭ" Дмитрий СИМОНОВ.

– ФИФА будет популяризировать футбол и Россию, – сказал Инфантино. – Я говорил об этом на встрече с Президентом Владимиром Путиным. Россия – гостеприимная и теплая страна. ЧМ-2018 многим раскроет глаза на богатую культуру и историю государства. Многие в мире до сих пор мало об этом знают, но Россия заслуживает, чтобы люди лучше узнали ее.

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Материалы сюжета: Кубок конфедераций-2017. Жеребьевка
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