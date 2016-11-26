Джанни Инфантино: "Искусственные сборные - интересная идея, но не для футбола"

Президент ФИФА Джанни Инфантино в преддверии жеребьевки Кубка конфедераций-2017 выразил сомнения о пользе искусственных сборных в футболе по аналогии с подобными командами на хоккейном Кубке мира-2016, передает из Казани спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. На турнире в Торонто сборная Европы дошла до финала, а команда молодых звезд Северной Америки собрала немало восторженных отзывов на групповой стадии.

– Как относитесь к идее новых экспериментальных команд. Вы же помните хоккейный Кубок мира со сборной Европы, например?

– Может, сборную Татарстана сделаем? Я, конечно, смотрел хоккей. Но в футболе у нас сборные звезд - это клубы, которые могут себе позволить заключать хорошие контракты. Не думаю, что футболу нужны сейчас искусственные сборные. Соревнования между национальными сборными должны остаться в неизменном виде. Искусственные сборные – неплохая идея, чтобы поднять интерес, но мы будем использовать привычные формы.