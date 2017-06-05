17:54 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Дополнительные поезда выйдут на линии московского метро в дни Кубка конфедераций

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Дополнительные составы выйдут на линии московского метрополитена в часы пик в дни проведения Кубка конфедераций. Об этом сообщил первый замначальника столичного метро по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

- В отдельные часы график движения поездов будет увеличен, чтобы поддержать увеличенный пассажиропоток, - цитирует ТАСС Латыпова.

Кубок-конфедераций-2017 пройдет с 17 июня по 2 июля. Соперники сборной России по групповому турниру: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

Дополнительная информация

http://tass.ru/moskva/4314616

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КОММЕНТАРИИ (1)
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LokoDemon

Совершенно бесполезная затея...

18:16