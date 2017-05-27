Дмитрий Тарасов: "Только недавно узнал о Кубке конфедераций"

Полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов отметил, что недавно узнал о существовании Кубка конфедераций. Однако, по его словам, все готовятся очень серьезно, передает из Нойштифта спецкор "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. Напомним, сборная готовится к турниру в Австрии.

- Появилась новость, что Кубок конфедераций может стать последним. Как вы считаете, это важный турнир?

- Честно, я только недавно узнал об этом турнире, поэтому сложно ответить. Конечно, мы готовимся серьезно.

- Недавно - это когда?

- Следующий вопрос.