Дмитрий Тарасов: "Только недавно узнал о Кубке конфедераций"

Полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов отметил, что недавно узнал о существовании Кубка конфедераций. Однако, по его словам, все готовятся очень серьезно, передает из Нойштифта спецкор "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. Напомним, сборная готовится к турниру в Австрии.
- Появилась новость, что Кубок конфедераций может стать последним. Как вы считаете, это важный турнир?
- Честно, я только недавно узнал об этом турнире, поэтому сложно ответить. Конечно, мы готовимся серьезно.
- Недавно - это когда?
- Следующий вопрос.
ShellSPb
Тяжёлый случай, ну а с другой стороны что ещё ожидать от спортсмена который пол жизни только мячик умеет пинать.
14:55
Лекс
а по факту, в России почти лето, кубок будет в России, ЧМ тоже, внимание вопрос: почему сборная готовится в Австрии? что за бред?
14:46
Лекс
его бузова покусала)
14:45
баламошка
Ну дак ты во время прошлых Кубков Конфедерации салаты постоянно с Бузовой фоткал и утиные губки выпячивал, некогда было)
14:40
Nick Diaz
мне казалось раньше что он тупой... он оказывается тупее тупого) #этоговоритпрофессиональныйфутболист)
14:39