14:30 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Дмитрий Тарасов: "Только недавно узнал о Кубке конфедераций"

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Полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов отметил, что недавно узнал о существовании Кубка конфедераций. Однако, по его словам, все готовятся очень серьезно, передает из Нойштифта спецкор "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. Напомним, сборная готовится к турниру в Австрии.

- Появилась новость, что Кубок конфедераций может стать последним. Как вы считаете, это важный турнир?

- Честно, я только недавно узнал об этом турнире, поэтому сложно ответить. Конечно, мы готовимся серьезно.

- Недавно - это когда?

- Следующий вопрос.

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Материалы сюжета: Сборная России. Перед Кубком конфедераций-2017
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КОММЕНТАРИИ (5)
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ShellSPb

Тяжёлый случай, ну а с другой стороны что ещё ожидать от спортсмена который пол жизни только мячик умеет пинать.

14:55

Лекс

а по факту, в России почти лето, кубок будет в России, ЧМ тоже, внимание вопрос: почему сборная готовится в Австрии? что за бред?

14:46

Лекс

его бузова покусала)

14:45

баламошка

Ну дак ты во время прошлых Кубков Конфедерации салаты постоянно с Бузовой фоткал и утиные губки выпячивал, некогда было)

14:40

Nick Diaz

мне казалось раньше что он тупой... он оказывается тупее тупого) #этоговоритпрофессиональныйфутболист)

14:39