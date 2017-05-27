Дмитрий Тарасов: "Мне комфортно с любым тренером"

Полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов отметил, что продолжает набирать форму. По его словам, тренировки очень интенсивные, передает из Нойштифта спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. Напомним, сборная готовится к Кубку конфедераций в Австрии.

– Не могу сказать, что я в оптимальной форме, все-таки много пропустил, но близко к ней, набираю потихоньку. Тренировки интенсивные, занимаемся и "физикой", и тактикой. Изменения в "Локомотиве"? Посмотрим, что решит совет директоров, это дело руководства. Мне комфортно с любым тренером.

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