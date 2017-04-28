Дмитрий Медведев: "ЧМ-2018 пройдет, а инфраструктура останется. Это инвестиции в развитие страны"

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с вице-премьером РФ Виталием Мутко подчеркнул, что строительство инфраструктуры к Кубку конфедераций-2017 и чемпионату мира-2018 сыграет важную роль и после завершения турнира.

- Кубок конфедераций закончится и чемпионат мира пройдет, а инфраструктура останется и будет служить людям, удобнее будет добираться до городов, где новые аэропорты, новые терминалы построены, новые дороги, - цитирует ТАСС Медведева. - Это инвестиции не только в проведение крупных спортивных мероприятий, но и просто в развитие нашей страны.