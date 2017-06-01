Дмитрий Комбаров: "Сборная России должна реабилитироваться на Кубке конфедераций"

Защитник сборной России Дмитрий Комбаров отметил, что в преддверии Кубка конфедераций в национальной команде нет никаких разногласий. По словам спартаковца, игроки не избалованы большими победами и хотят проявить себя.

- Понятно, что негативный фон после чемпионата Европы был огромным, и мы должны реабилитироваться на Кубке конфедераций, - цитирует ТАСС Комбарова. - Выводы после Евро? Он только один - работать, тренироваться и выкладываться. Тогда не получилось, надеюсь, получится сейчас. Отчасти проблемы на Евро были и в психологии. Но сейчас у нас отличный коллектив, никаких разногласий нет.

У нас сейчас достаточно молодая сборная, и Кубок конфедераций - хороший шанс показать и проявить себя, и для болельщиков и игроков это будет большой праздник. Наша страна не избалована большими победами на крупных турнирах, и на предстоящем мы ставим перед собой цель победить, и думаю, что это вполне возможно. Конечно, Португалия и Германия мощные команды, но, к примеру, португальцев мы уже обыгрывали в отборе предыдущего Евро и в товарищеской игре, с немцами играли хорошо во время отбора к чемпионату мира 2010 года; никого не нужно бояться, нужно выходить на поле и показывать свои лучшие качества, тогда успех придет.

Конечно, чувствуется, что сейчас мы готовимся к крупному турниру. Настрой тренерского штаба, настрой игроков - это показатель того, что впереди у нас большой турнир, все хотят показать хорошую игру и порадовать болельщиков.

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