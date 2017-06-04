Дмитрий Комбаров: "С Криштиану Роналду надо за ручку по полю ходить"

Полузащитник сборной России Дмитрий Комбаров считает, что Кубок конфедераций-2017 – это серьезный турнир. Футболист рассказал, как нужно сдерживать лидера сборной Португалии Криштиану Роналду.
– Россия не избалована футбольными достижениями. Поэтому для нас каждый турнир – событие. Понятно, что Германия относится к этому иначе, – приводит "Россиякая газета" слова Комбарова. – Все-таки они чемпионы мира. У них все футболисты играют на топ-уровне. А для нас Кубок конфедераций – это серьезный турнир, который пройдет еще и в преддверии чемпионата мира.
– Согласны, что в группе нам попались не самые простые соперники?
– На таких турнирах нет слабых команд. Даже Новая Зеландия может зацепиться за очки, пободаться. Я не говорю уже о Мексике и Португалии с Криштиану Роналду.
– Вы играли против Роналду в составе сборной. Есть рецепт, как сдержать португальца?
– С ним надо за ручку ходить. Отпустишь на секунду – он забьет. Роналду держит уровень с самого начала своей карьеры. Это звезда мирового масштаба. Он забивает, раздает. В нужный момент и в защите отработать может.
Контрольный матч Венгрия – Россия пройдет в понедельник, 5 июня, и начнется в 21.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры. Также подопечным Станислава Черчесова предстоит игра против Чили (9 июня, Москва).
Соперники сборной России по групповому турниру Кубка конфедераций-2017: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).
Дополнительная информация
https://rg.ru/2017/06/04/dmitrij-kombarov-zadacha-na-kubke-konfederacij-odna-pobedit.html
- Дмитрий Комбаров
- Сборная России (футбол)
- Станислав Черчесов
- Сборная Португалии (футбол)
- Криштиану Роналду
- Сборная Новой Зеландии (Футбол)
- Сборная Мексики (футбол)
- Сборная Чили (футбол)