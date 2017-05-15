12:46 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Дмитрий Комбаров: "Рад, что попал в состав сборной"

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Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров в интервью "СЭ" подчеркнул, что рад попасть в расширенный состав сборной России на Кубок конфедераций-2017.

– Приятно, что попал в расширенный список сборной России. Рад этому событию, – отметил Комбаров.

– Не опасаетесь, что из-за ротации состава можете не сыграть 180 минут в оставшихся двух матчах до конца чемпионата?

– Опасений нет. Думаю, практика будет, потому что играть придется два матча в течение пяти дней. (Сергей АСТАХОВ)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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футбол>2018

А что ты там будешь делать то, кривоногенький??

13:10