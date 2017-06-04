Дмитрий Комбаров: "Кто бы что ни говорил, народ у нас любит футбол"

Полузащитник сборной России Дмитрий Комбаров рассказал, как игроки относятся к критике со стороны болельщиков. Футболист добавил, что в стране люди любят футбол.

Сегодня главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что участие Комбарова в контрольной игре с Венгрией в рамках подготовки к Кубку конфедераций-2017 находится под вопросом.

– При Станиславе Черчесова команда провела ряд контрольных матчей. И почти всегда сборную нещадно критиковали. Как к этому относитесь?

– Нам не все равно, что о нас говорят. Мы все видим, читаем, - приводит "Российская газета" слова Комбарова. - Сейчас мир интернета, у всех есть социальные сети. Наверное, такое отношение – следствие наших результатов. Но от любви до ненависти – один шаг. Если мы будем побеждать, то люди снова начнут болеть за нас.

– Может, нынешней сборной мешает то, что игроки часто травмируются?

– От этого никто не застрахован. Понятно, что когда по каким-то причинам не вызываются лидеры, от этого страдает результат. Но главная причина наших неудач в контрольных играх – обновление состава. Мы находимся в стадии становления. Мне кажется, это одна из самых больших ротаций в истории сборной. Появляются новые игроки. Меняются связки, схемы. Конечно, еще нет сыгранности. Много молодежи, которой нужно время. Поэтому на Кубке конфедераций мы очень рассчитываем на поддержку болельщиков. Она может нам помочь. Кто бы что ни говорил, а народ у нас любит футбол. Вы посмотрите хотя бы на статистику. Взять ту же любительскую лигу ЛФЛ. Там почти 1000 команд. В каждой из них по 15 - 20 игроков. Это уже примерно 20 тысяч человек. И это только в Москве. Они играют в футбол, тратят на это свое время.

Матч Венгрия – Россия пройдет в понедельник, 5 июня, и начнется в 21.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры. Также подопечным Станислава Черчесова предстоит игра против Чили (9 июня, Москва).

Соперники сборной России по групповому турниру Кубка конфедераций-2017: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

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