Для охраны сборной Новой Зеландии в Санкт-Петербурге использованы беспрецедентные меры

Для охраны сборной Новой Зеландии в Санкт-Петербурге предприняты беспрецедентные меры, сообщает "Фонтанка". Все подходы к гостинице Sokos на Васильевском острове, где остановилась команда, перекрыты нарядами полиции, также подогнана техника полицейских, стоят заграждения и металлоискатели. Новозеландцы планируют провести занятия в тренажерном зале гостиницы, для чего постояльцам вход туда будет закрыт.

Напомним, что сборная Новой Зеландии первой прибыла для участия в Кубке конфедераций-2017, где она будет соперником сборной России на групповом турнире.

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной Новой Зеландии