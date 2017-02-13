Для гостей Кубка конфедераций в Казани разработают специальные турпакеты

Татарстан разработает специальные туристические пакеты для болельщиков Кубка конфедераций-2017, сообщает welcome2018.com. Заместитель председателя государственного комитета республики Артур Абдрашидов подчеркнул, что Кубок конфедераций должен увеличить турпоток на 20 процентов. Отели Казани уже открыли бронирование на время турнира.

- Специально для болельщиков мы готовим специальную программу, которая будет презентована уже во время ближайшей выставки в марте, - заявил Абдрашидов. - Это будут как специальные туры, так и специальные программы, нацеленные именно на болельщиков. Причем как и для болельщиков, которые приезжают семьями, так и для гостей, приезжающих в составе организованных групп.