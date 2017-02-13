14:38 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Для гостей Кубка конфедераций в Казани разработают специальные турпакеты

0
0
0

Татарстан разработает специальные туристические пакеты для болельщиков Кубка конфедераций-2017, сообщает welcome2018.com. Заместитель председателя государственного комитета республики Артур Абдрашидов подчеркнул, что Кубок конфедераций должен увеличить турпоток на 20 процентов. Отели Казани уже открыли бронирование на время турнира. 

- Специально для болельщиков мы готовим специальную программу, которая будет презентована уже во время ближайшей выставки в марте, - заявил Абдрашидов. - Это будут как специальные туры, так и специальные программы, нацеленные именно на болельщиков. Причем как и для болельщиков, которые приезжают семьями, так и для гостей, приезжающих в составе организованных групп.

Дополнительная информация

http://welcome2018.com/journal/materials/dlya-bolelshchikov-kk-2017-v-kazani-razrabotayut-spetsialnye-turpakety/

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ