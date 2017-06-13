Для болельщиков Кубка конфедераций-2017 в Сочи построен павильон-корабль

Возле стадиона "Фишт" в Сочи построен павильон для болельщиков в виде корабля, сообщает Welcome2018. Кроме того, в специальной зоне установлен почтовый ящик для открыток и организована продажа сувениров морской тематики.

Павильон смогут посетить все зрители, имеющие билеты на матчи. В Сочи пройдут игры Австралия - Германия (19 июня), Мексика - Новая Зеландия (24 июня) и Германия - Камерун (25 июня), а также полуфинал (29 июня).

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