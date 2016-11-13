07:54 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Директор федерации футбола Новой Зеландии посетит жеребьевку Кубка конфедераций

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Исполнительный директор футбольной федерации Новой Зеландии Энди Мартин посетит в составе официальной делегации страны жеребьевку Кубка конфедераций-2017, которая пройдет в Казани 26 ноября, информирует "Р-Спорт". Кроме Мартина, Новую Зеландию, победителя Кубка наций Океании-2016, будет представлять главный тренер национальной команды Энтони Хадсон и менеджер сборной Роб Пиксток.

Делегацию Австралии будет возглавлять бывший футболист сборной Люк Кассерли. Также на жеребьевке будет присутствовать главный тренер национальной команды Австралии Анге Постекоглу. Австралия примет участие в турнире как победитель Кубка Азии-2015.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20161113/1112177428.html

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