Динияр Билялетдинов: "Для тренера потеря Дзюбы – головная боль"

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов считает, что по стилю игры Артема Дзюбу, который покинул расположение нашей национальной команды, заменить некем. Сегодня стало известно, что 28-летний форвард "Зенита", у которого есть проблемы с коленом, не сыграет на Кубке конфедераций.

– Думаю, Дзюба – это весомая потеря для нашей сборной, – сказал Билялетдинов. – Получается нехватка вариативности в нападении, нет таранного, фактурного форварда. Для тренера это будет головная боль.

– В нынешнем составе сборной его некем заменить?

– Я думаю, что по стилю игры, по фактуре, некем.

– Артем Дзюба сказал, что он не хочет занимать чье-то место, поскольку не будет готов на сто процентов. Это правильный шаг с его стороны?

– Он профессионал в области своего здоровья и понимает, на что способен. По крайней мере, это честно.

– Теперь основная нагрузка в нападении, по сути, ложится на Федора Смолова. Он выдержит?

– А почему не выдержит? Это опытный футболист, умеющий забивать. Думаю, на таком уровне больший эффект будет приносить эмоциональная игра, нежели зажатая. Кубок конфедераций как раз и интересен с эмоциональной точки зрения. Все-таки это подготовительный турнир, а соперники разнообразные и серьезные.

– Получается, что Дзюба – это уже третья потеря сборной России после Дзагоева и Фернандеса.

– Ничего страшного. Для этого и вызывается двадцать с лишним человек, чтобы было кем заменить выбывших. Всегда есть потери, причем не только у нашей сборной, но и у других тоже. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной России