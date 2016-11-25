Дина Гарипова: "Предвкушаю церемонию жеребьевки Кубка конфедераций-2017"

Победительница первого сезона шоу "Голос" Дина Гарипова счастлива быть частью команды, которая выступит на церемонии жеребьевки Кубка конфедераций-2017 в Казани, передает из столицы Татарстана спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. По ее словам, торжественное мероприятие должно получиться грандиозным.

- Я в предвкушении, - сказала Гарипова. - Было столько подготовки и репетиций. Это будет что-то грандиозное. Мы пропагандируем спорт среди молодежи, и я счастлива оказаться частью этой команды.

Напомним, на турнире сыграют сборные России, Германии, Португалии, Австралии, Чили, Мексики, Новой Зеландии. Последняя команда-участница определится по итогам Кубка африканских наций 2017 года, финал которого запланирован на 5 февраля.