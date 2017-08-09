Дэвид Гилл: "Отзывы о Кубке конфедераций-2017 в России были исключительно положительными"

Вице-президент Футбольной ассоциации Англии (ФА) Дэвид Гилл отметил, что слышал только положительные отзывы о прошедшем в России Кубке конфедераций-2017. Он также выразил надежду, что сборная Англии пробьется в финальную часть чемпионата мира-2018.

– Лично я не был в России на Кубке конфедераций, но много общался с футбольными руководителями, с журналистами, – приводит ТАСС слова Гилла. – Отзывы были исключительно положительными. Теперь Россия организует чемпионат мира. Все мы рассчитываем, сборная Англии пробьется в финальную часть.

Сборная Англии лидирует в своей отборочной группе. После шести матчей в активе команды Гарета Саутгейта 14 очков. За англичанами в таблице следуют словаки (12), словенцы (11), шотландцы (8), литовцы (5) и мальтийцы (0).

ЧМ-2018 пройдет в 11 городах на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля. Сборная Англии лидирует в отборочной группе F, после шести матчей набрав 14 очков. Следом идут Словакия (12) и Словения (11).