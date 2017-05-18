Десайи, Роналдинью и Байя примут участие в открытии парка Кубка конфедераций в Санкт-Петербурге

20 - 21 мая в Санкт-Петербурге будет открыт парк Кубка конфедераций-2017, сообщает официальный сайт РФС. Организован он будет на Конюшенной площади. В открытии примут участие известные в прошлом футболисты: бразилец Роналдинью, француз Марсель Десайи, австралиец Харри Кьюэлл, нигериец Джей-Джей Окоча, португалец Виктор Байя, аргентинец Пабло Аймар. Все, кроме последних двух, уже побывали в парке, работавшем в трех других городах турнира - Москве, Сочи и Казани. В Санкт-Петербурге они впервые соберутся все вместе.

21 мая ветераны примут участие в матче легенд ФИФА и сборной России на мини-футбольном поле. Соперниками иностранных футболистов станут Александр Мостовой, Алексей Смертин, Дмитрий Булыкин, Дмитрий Сенников, Владислав Радимов и Вячеслав Малафеев.

В перерыве матча состоится презентация униформы волонтеров Кубка конфедераций. Всех гостей парка ждет разнообразная развлекательная программа: помимо встреч со звездами мирового и российского футбола это и интересные конкурсы, и футбольные аттракционы, и мультимедийные викторины с возможностью выиграть призы, в том числе билеты на матчи Кубка конфедераций. Также посетители смогут сфотографироваться с талисманом ЧМ-2018 - волком Забивакой - и главным трофеем Кубка конфедераций.