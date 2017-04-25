Десайи подарит два билета на Кубок конфедераций автору самого заразительного смеха

Бывший защитник сборной Франции Марсель Десайи организовал конкурс, победитель которого получит два билета на матч Кубка конфедераций-2017 в Москве, сообщает пресс-служба турнира. 48-летний француз, известный своим заразительным смехом, предлагает всем желающим публиковать в интернете видео своего смеха со специальным хэштегом #СмейсяКакДесайи. Чей смех понравится Десайи, тот и получит билеты. Победитель определится в ближайшие выходные, когда француз приедет в Москву в Парк Кубка конфедераций в столичном Парке искусств Музеоне.

Напомним, что Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года на четырех аренах: в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве.