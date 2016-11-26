Денис Глушаков: "Время покажет, как Россия будет играть на Кубке конфедераций"

Полузащитник "Спартака" и сборной России Денис Глушаков остался доволен итогами жеребьевки Кубка конфедераций-2017. Россияне попали в одну группу с Португалией, Мексикой и Новой Зеландией. Жеребьевка турнира прошла сегодня в Казани.

- Хорошие и интересные соперники. Время покажет, как мы будем играть, будет интересно. Но в футболе всякое бывает, вы же видели матч "Ростов" - "Бавария": кто-то где-то недонастроился и проиграл, а кто-то - наоборот. Главное - настрой и желание, тогда будут победы, - цитирует ТАСС Глушакова.