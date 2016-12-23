Денис Глушаков: "Кубок конфедераций - проверка сил сборной России"

Полузащитник "Спартака" и сборной России Денис Глушаков, который принял участие в презентации поезда метрополитена, посвященного Кубку конфедераций-2017, подчеркнул, что ему приятно видеть, как страна готовится к турниру. По словам хавбека, данный турнир станет проверкой сил национальной команды перед чемпионатом мира.

- В следующем году нас ждет Кубок конфедераций. Очень приятно наблюдать за тем, как страна готовится к этому турниру, - сказал Глушаков. - Сегодня запущен новый поезд в таких необычных цветах. Думаю, что болельщикам и обычным людям будет приятно стать его пассажирами и даже сфотографироваться с ним. От лица команды и от себя лично могу сказать, что сделаем все возможное и серьезно готовимся.

Кубок конфедераций - проверка наших сил. Сборной России предстоит сыграть с чемпионами Европы, может быть, и с чемпионами мира. Сделаем все от нас зависящее. Чем дальше пройти - тем лучше. И, конечно, хотелось бы пригласить болельщиков. Их поддержка нам будет необходима. (Филипп ПАПЕНКОВ)

В московском метро запустят поезд, посвященный Кубку конфедераций-2017